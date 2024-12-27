

Конгрессмен Джо Уилсон пригласил Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа

27.12.2024 22:42





Американский конгрессмен, руководитель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон пригласил президента Саломе Зурабишвили на инаугурацию президента США Дональда Трампа.



«Я рад, пригласить президента Саломе Зурабишвили, как единственного легитимного лидер, Грузии, на инаугурацию президента Дональда Трампа. Я знаю о ее мужестве перед лицом нападок, организованных Иванишвили и его друзьями из Коммунистической партии Китая и иранского режима», — пишет он.





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