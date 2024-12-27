

Гитанас Науседа: Грузия стоит перед риском повторения сценария Беларуси

27.12.2024 23:01





Только что у меня состоялась телефонная беседа с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Я выразил ей свою глубокую обеспокоенность в связи с откатом Грузии от демократии, - об этом в социальной сети Х пишет президент Литвы Гитанас Науседа.



По его словам, Грузия стоит перед риском повторения сценария Беларуси.



«Грузия стоит перед риском повторения сценария Беларуси. Литва твердо поддерживает резолюцию Европейского парламента по проведению демократических выборов в Грузии. Литва твердо стоит рядом с грузинским народом на пути к Евросоюзу. Приостановление переговоров по вступлению в Евросоюз противоречит их воле и на руку России», - пишет президент Литвы.





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