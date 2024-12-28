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Глава МИД Литвы призывает следовать санкциям США в отношении Иванишвили


28.12.2024   11:05


«Пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать тот же шаг», — так министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал введение США санкций в отношении Бидзины Иванишвили.

По его словам, Литва поддерживает грузинский народ.

«Наконец! США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили.

Я приветствую это решение администрации. Он уже включен в национальные санкционные списки Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Настало время институтам ЕС и государствам-членам сделать такой же шаг. Литва поддерживает народ Грузии!», — написал глава литовского МИД в соцсети.


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