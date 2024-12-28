|
|
|
Глава МИД Литвы призывает следовать санкциям США в отношении Иванишвили
28.12.2024 11:05
«Пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать тот же шаг», — так министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал введение США санкций в отношении Бидзины Иванишвили.
По его словам, Литва поддерживает грузинский народ.
«Наконец! США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили.
Я приветствую это решение администрации. Он уже включен в национальные санкционные списки Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Настало время институтам ЕС и государствам-членам сделать такой же шаг. Литва поддерживает народ Грузии!», — написал глава литовского МИД в соцсети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна