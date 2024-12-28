

Джо Уилсон: Грузии немедленно нужны свободные и справедливые выборы

28.12.2024 11:09





«Я приветствую санкции в отношении будущего диктатора Бидзины Иванишвили, Грузии немедленно нужны свободные и справедливые выборы», — написал в соцсети Джо Уилсон, председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец и автор «MEGOBARI акта».



По его словам, Бидзина Иванишвили планирует уничтожить суверенитет и демократию Грузии.



«Я приветствую санкции в отношении будущего диктатора Бидзины Иванишвили. Я призывал к этому в 2020 году на Республиканском учебном комитете. Иванишвили ненавидит Америку и любит Китай и Иран. Он планирует уничтожить суверенитет и демократию Грузии. Грузии немедленно нужны свободные и справедливые выборы», — написал Уилсон в соцсети.



Для справки, министерство финансов США ввело финансовые санкции в отношении Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты».





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