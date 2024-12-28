

Хельсинкская комиссия: Американский народ поддерживает грузин в их продолжающейся борьбе

28.12.2024 11:13





«Американский народ поддерживает грузин в их продолжающейся борьбе за спасение своей страны от тирании Иванишвили», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.



В заявлении отмечается, что двухпартийные члены Хельсинкской комиссии били тревогу по поводу коррупции Бидзины Иванишвили и координированных усилий по саботажу грузинской демократии.



«Сегодня администрация Байдена объявила о введении санкций против Иванишвили за его ведущую роль в сближении Грузии с Россией и установлении автократии в российском стиле. Американский народ поддерживает грузин в их продолжающейся борьбе за спасение своей страны от тирании Иванишвили.



В течение многих лет двухпартийные члены Хельсинкской комиссии били тревогу по поводу коррупции Бидзины Иванишвили и координированных усилий по саботажу грузинской демократии, жестоких нападений на мирных демонстрантов и срыва выбранного Грузией евроатлантического пути», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.





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