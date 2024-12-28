|
|
|
Хельсинкская комиссия: Американский народ поддерживает грузин в их продолжающейся борьбе
28.12.2024 11:13
«Американский народ поддерживает грузин в их продолжающейся борьбе за спасение своей страны от тирании Иванишвили», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.
В заявлении отмечается, что двухпартийные члены Хельсинкской комиссии били тревогу по поводу коррупции Бидзины Иванишвили и координированных усилий по саботажу грузинской демократии.
«Сегодня администрация Байдена объявила о введении санкций против Иванишвили за его ведущую роль в сближении Грузии с Россией и установлении автократии в российском стиле. Американский народ поддерживает грузин в их продолжающейся борьбе за спасение своей страны от тирании Иванишвили.
В течение многих лет двухпартийные члены Хельсинкской комиссии били тревогу по поводу коррупции Бидзины Иванишвили и координированных усилий по саботажу грузинской демократии, жестоких нападений на мирных демонстрантов и срыва выбранного Грузией евроатлантического пути», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна