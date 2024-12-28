

Глава МИД Эстонии: Пришло время, чтобы Иванишвили заплатил за подрыв демократических процессов в Грузии

28.12.2024 11:22





Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал введение санкций Минфином США в отношении Бидзины Иванишвили в социальной сети.



«Пришло время, чтобы Иванишвили заплатил за подрыв демократических процессов в Грузии. Эстония ввела санкции против него и еще 27 человек в связи с их участием в нарушениях прав человека путем подавления законных протестов в Грузии. Рад видеть, что другие последовали ее примеру», — написал Маргус Цахкна.



Решение о введении санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.





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