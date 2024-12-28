

Гахария — о санкциях против Иванишвили: «Это означает, что борьба и тяжелая работа должны продолжаться»

28.12.2024 11:23





Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию», называет «печальным и трагичным» решение Вашингтона ввести санкции против основателя «Грузинской мечты», олигарха Бидзины Иванишвили, который принимает решения в стране. Политик подчеркивает, что санкции против Иванишвили не значат, что оппозиция победила.



«Это означает, что борьба и тяжелая работа должны продолжаться», — заявил он.



Гахария считает, что теперь, после санкционирования олигарха, власть может перейти к более жестким действиям.



«Все это тяжело, но это было ожидаемо. В конечном счете, это ничего не значит по отношению к политическим процессам, которые сегодня происходят в стране. Ничего отрадного и веселого здесь нет. Пока однозначно неясно, как при таком решении <США> могут измениться действия режима. Нам нужно наблюдать за процессами сейчас.



Печально и трагично, когда лицо, принимающее решения в стране, подвергается санкциям со стороны Соединенных Штатов. Соответственно, весь этот политический дым, который поднимался до и после выборов, что они («Мечта» — ред.) с достоинством идут в Евросоюз и что с 20 января наладят отношения со всеми и со всем, — все это уже обнажено.



Подчеркнуто отмечу, что это еще ничего не значит. Работы будет намного больше, я подозреваю, что она будет еще сложнее, потому что я не думаю, что это решение было неожиданным для Иванишвили. Скажу вам больше, он был готов к этому», — заявил оппозиционер.



Гахария уверен, что вероятность того, что можно будет отозвать решение по санкциям против Иванишвили, «очень мала», поскольку это двухпартийное решение.



«Главное, как это решение изменит модель действий «Грузинской мечты». Безусловно, это окажет влияние, но мы должны понимать, что это влияние может усугубить режим: этот режим может стать еще более жестоким и перейти к более жестким действиям. Или наоборот — пойти на определенные уступки», — сказал Георгий Гахария.



Отметим, США ввели финансовые санкции против олигарха, основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного преседателя Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Министерства финансов США. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно. В результате санкций «в отношении лица, связанного с Россией», — Бидзины Иванишвили и подконтрольных ему компаний вводится ряд ограничений.



Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Администрации Байдена ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что санкции против Иванишвили введены «за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации».



Де-факто премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Иванишвили и так в течение 3 лет находился под де-факто санкциями, а теперь они введены формально. Это, отметил он, — награда за то, что основатель «Грузинской мечты» не поступился интересами Грузии.



Отметим, ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили у администрации Байдена не раз требовал экс-посол США Ян Келли, экс-чиновник Госдепа Дэвид Крамер, бывшие послы США в разных странах мира, конгрессмен Майкл Маккол и грузинская оппозиция.



Добавим, во время визита координатора Госдепа США по санкциям Джима О’Брайена в Тбилиси основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили отказался встречаться якобы из-за санкций, которые Вашингтон ввел против олигарха. Однаком в мае текущего года помощник госсекретаря США, координатор по санкционной политике Джим О’Брайен заявил, что Иванишвили «плохо информирован», если считает, что находится под санкциями США.



Однако «неформальными санкциями» в партии Иванишвили называли блокировку его $2 млрд в банке Credit Suisse. Cуд Сингапура обязал подразделение Credit Suisse выплатить основателю «Грузинской мечты» и олигарху Бидзине Иванишвили 742,7 млн $.



На данном этапе, по информации Bloomberg, состояние Иванишвили за последний год увеличилось на $1 млрд и составляет $7,6 млрд.



Источник: SOVA

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