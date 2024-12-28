

Зеленский выразил благодарность США за сильный шаг в поддержку грузинского народа

28.12.2024 11:25





Президент Украины выразил благодарность США за сильный шаг в поддержку грузинского народа и всего региона. Так он отреагировал на финансовые санкции, введенные США в отношении неформального правителя Грузии, российского олигарха Бидзины Иванишвили.



«Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина. Утрата любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного русского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов.



Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых в его мафиозной группе. Сейчас еще одно решительное действие – сильные санкции Америки. И мы призываем всех европейских партнеров, всех партнеров в мире, которые ценят нормальную жизнь и свободу народов, применить именно такие санкции против Иванишвили, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа.



Верим, что никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе», - заявляет Зеленский.





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