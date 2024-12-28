

Евродепутаты проводят встречу с лидерами оппозиционных партий

28.12.2024 13:00





В эти минуты у лидеров оппозиционных партий проходит встреча с депутатами Европейского парламента, а в частности, с депутатом от Литвы Дайнюсом Жалимасом и депутатом от Польши Михалом Ваврикевичем.



На встрече присутствуют лидеры "Стратегии Агмашенебели", "Единого национального движения", "Коалиции за перемены", коалиции "Сильная Грузии" и партии "Гахария для Грузии".



„Визит наших партнеров является очень важным, он также является выражением огромной поддержки в отношении грузинского народа. Спасибо им за то, что они здесь, болеют за Грузию, болеют за то, чтобы хаос и неразбериха, принесенные Иванишвили, сменились на движение в Евросоюз и нормализацию страны. Что еще можно сказать, кроме слов благодарности, они приезжают, несмотря на Рождество и Новый год, приезжают и поддерживают грузинский народ. Мы обсудим то, перед какими проблемами мы стоим, , и вместе с ними, поддержкой грузинского народа его партнерами, мы обязательно одержим победу", - заявил в беседе с журналистами до начала встречи лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.



Кроме того, по словам Вашадзе, будет рассмотрен и вопрос введения США санкций против Бидзины Иванишвили.



"Иванишвили, принесший неразбериху и хаос, подпал под санкции за сотрудничество с Россией и проведение российских интересов. Поэтому, "Грузинская мечта" является силой – проводником российских интересов, это ясно всем, и наша общая национальная задача убрать её, если мы хотим жить в европейской, нормальной, демократической стране, в которой у всех равные права, и мы движемся вперед, а не назад. Иванишвили, фактически, введением указанных санкций однозначно является советским прошлым. Об этом мы поговорим с нашими европейскими партнерами и, я убежден, что это все продолжится и со стороны Евросоюза", - заявил Вашадзе.





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