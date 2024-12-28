

Бокучава: Доказано, что Иванишвили является агентом российского влияния в Грузии

28.12.2024 13:03





Важно продолжать с США работу с целью введения санкций и против членов семьи Бидзины Иванишвили, чтобы он не смог уклониться от санкций посредством членов своей семьи, - указанное заявление сделала председатель "Единства – Национального движения" Тина Бокучава.



По ее словам, введение санкций США против Бидины Иванишвили "доказывает, что он является агентом российского влияния в Грузии".



Бокучава также заявила, что в результате введения санкций имущество почетного председателя "Грузинской мечты" тотально обесценилось.



"Вчерашним решением о введением санкций США подтвердили, что Иванишвили служит российским интересам, российской выгоде, и, что он является агентом российского влияния в Грузии. Именно это является правовым основанием для введения американских санкций, которые департамент казначейства США учредил посредством т. н. механизма OFAC, то есть посредством Офиса по контролю за внешними активами, который отличает от глобального "Акта Магницкого" и основывается именно на факте российских связей Иванишвили, его работы для российской выгоды. Санкции введены против активов Иванишвили в Америке, введен запрет на легальную продажу им любых активов, будь то недвижимое имущество, ценные бумаги или, к примеру, живопись. Он больше не сможет легально продать любой актив, а в случае продажи таких активов на "черном рынке", мы все хорошо понимаем, что он не получит за них и 10% от рыночной стоимости, что означает, что в результате введения санкций, его имущество тотально обесценилось. Иванишвили также не сможет осуществить ни одну транзакцию в долларах США. Мы должны понимать, что любое международное перечисление, которое может быть осуществлено посредством грузинских банков, через американские банки, т. н. банки-посредники, будет моментально заблокировано. Также механизм подразумевает т. н. вторичный эффект, подразумевающий то, что, если любое лицо или организация, принявшие участие в подсанкционной транзакции Иванишвили, сами могут стать мишень для введения американских санкций. Любой грузинский банк, если он допустит транзакцию Иванишвили, сам может попасть под санкции США, нарушение санкционного режима со стороны Национального банка Грузии или любого коммерческого банка нанесет огромный удар по банковской системе страны, и, соответственно, тотально обвалит экономику, поэтому я очень надеюсь, что ни НБГ, ни любой другой коммерческий банк не пойдут на этот огромный риск против грузинского государства и граждан Грузии.



Для Иванишвили также заблокирован доступ к получению миллионов долларов США по решению Сингапурского суда. США повергли его в тотальную финансовую изоляцию, и сколько бы "кэша" в распоряжении у него не было бы, в такой тотальной изоляции он не сможет пользоваться ни одной банковской услугой. Так он долго не протянет, и ему очень сложно будет оперировать только наличными", - заявила Бокучава.





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