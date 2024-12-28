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Майкл Маккол: Я приветствую введение санкций против Бидзины Иванишвили
28.12.2024 13:19
Председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол (Республиканская партия) прокомментировал введение санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
Как пишет в социальной сети Маккол, на Иванишвили и «Грузинскую мечту» должна быть возложена ответственность.
«Я приветствую уже давно необходимое введение санкций против правителя марионеток «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. На него и его партию должна быть возложена ответственность за попытку втянуть страну в автократию и удаление от трансатлантического будущего, который выбирает и заслуживает грузинский народ», - пишет Маккол.
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