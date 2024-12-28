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Байба Браже: Введение санкций США против Бидзины Иванишвили значительный шаг по разрешению политического кризиса в Грузии
28.12.2024 13:22
Введение санкций США против Бидзины Иванишвили значительный шаг по разрешению политического кризиса в Грузии, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
"Введение санкций США против учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили значительный шаг по разрешению политического кризиса в Грузии, и демократического и европейского будущего этой страны, что отвечает интересам ее народа," – пишет Браже.
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