

Байба Браже: Введение санкций США против Бидзины Иванишвили значительный шаг по разрешению политического кризиса в Грузии

28.12.2024 13:22





Введение санкций США против Бидзины Иванишвили значительный шаг по разрешению политического кризиса в Грузии, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет министр иностранных дел Латвии Байба Браже.



"Введение санкций США против учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили значительный шаг по разрешению политического кризиса в Грузии, и демократического и европейского будущего этой страны, что отвечает интересам ее народа," – пишет Браже.





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