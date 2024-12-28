

Раса Юкнявичине: Наконец-то, США ввели санкции против Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру!

28.12.2024 13:27





Наконец-то, Госдеп США ввел санкции против Бидзины Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру! – об этом на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европарламент Раса Юкнявичине.



"Наконец-то, Госдеп США ввел санкции против Бидзины Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру! Дорогие лидеры стран-членов, дорогая Кая Каллас и Марта Кос: время, показать лидерство и приехать в Тбилиси.



Будущее Грузии является критически важным для европейской безопасности," – пишет Юкнявичине.





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