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Раса Юкнявичине: Наконец-то, США ввели санкции против Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру!
28.12.2024 13:27
Наконец-то, Госдеп США ввел санкции против Бидзины Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру! – об этом на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европарламент Раса Юкнявичине.
"Наконец-то, Госдеп США ввел санкции против Бидзины Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру! Дорогие лидеры стран-членов, дорогая Кая Каллас и Марта Кос: время, показать лидерство и приехать в Тбилиси.
Будущее Грузии является критически важным для европейской безопасности," – пишет Юкнявичине.
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