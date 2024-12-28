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Раса Юкнявичине: Наконец-то, США ввели санкции против Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру!


28.12.2024   13:27


Наконец-то, Госдеп США ввел санкции против Бидзины Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру! – об этом на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европарламент Раса Юкнявичине.

"Наконец-то, Госдеп США ввел санкции против Бидзины Иванишвили, Евросоюз должен последовать их примеру! Дорогие лидеры стран-членов, дорогая Кая Каллас и Марта Кос: время, показать лидерство и приехать в Тбилиси.

Будущее Грузии является критически важным для европейской безопасности," – пишет Юкнявичине.


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