

Угрозы «Грузинской мечты» об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми - Бенжамин Хадади

28.12.2024 13:44





Угрозы "Грузинской мечты" об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми и несовместимыми с какой-либо европейской перспективой, - об этом в социальной сети пишет министр по европейским делам от правительства Франции Бенжамин Хадади.



Вместе с тем, по его словам, в Грузии должно быть прекращено насилие в отношении демонстрантов.



"Угрозы "Грузинской мечты" об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми и несовместимыми с какой-либо европейской перспективой. Должно быть прекращено насилие и запугивание в отношении демонстрантов. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа", - пишет Хадади.





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