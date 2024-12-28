|
|
|
Угрозы «Грузинской мечты» об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми - Бенжамин Хадади
28.12.2024 13:44
Угрозы "Грузинской мечты" об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми и несовместимыми с какой-либо европейской перспективой, - об этом в социальной сети пишет министр по европейским делам от правительства Франции Бенжамин Хадади.
Вместе с тем, по его словам, в Грузии должно быть прекращено насилие в отношении демонстрантов.
"Угрозы "Грузинской мечты" об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми и несовместимыми с какой-либо европейской перспективой. Должно быть прекращено насилие и запугивание в отношении демонстрантов. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа", - пишет Хадади.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна