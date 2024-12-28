

Зураб Джапаридзе: Санкции довольно жесткие, но есть исключения

28.12.2024 13:58





Санкции довольно жесткие, речь идет о блокировке активов и транзакций, но из того, что я видел (могу ошибаться) — есть исключения, например, они не распространяются на членов семьи Иванишвили и его компании, — написал в соцсети один из лидеров «Коалиция за перемены»Зураб Джапаридзе.



Как отметил Джапаридзе, санкции являются заслугой продолжающихся протестов на проспекте Руставели.



«Важно, какой тип санкции был применен: это указ президента США под названием «О вредительских действиях России за рубежом», который привязан к ситуации с Россией. Конкретная статья, которую применил Блинкен, касается подрыва демократии.



Санкции довольно жесткие, речь идет о блокировке активов и транзакций, но из того, что я видел (могу ошибаться) — есть исключения, например, они не распространяются на членов семьи Иванишвили и его компании, что является сигналом и оставляет ему своеобразный «выход», у меня осталось ощущение, что строгость санкции может быть ужесточена и увеличена.



Если бы я был внутри «Грузинской мечты», я бы серьезно испугался того, какими могут быть последствия. Если они добрались до Иванишвили, то доберутся до любого и наложат санкции. Я не думаю, что кто-то из них хочет, чтобы их дети ездили в Грозный и учились в Петербурге, эти люди зарабатывают деньги для того, чтобы развлекаться на Западе, отдыхать и давать там образование своим детям.



Суть санкций в том, что в цивилизованных странах ты становишься изгоем, никто не пожмет тебе руку, не будет иметь с тобой дело и не сфотографируется с тобой.



Все является заслугой продолжающегося здесь протеста на Руставели, если мы боремся здесь за свою свободу, у нас есть поддержка Запада, если нет — то никто не будет воевать нашу войну без нас. Принципиально, что акция продолжается и настроение такое же — она ​​будет продолжаться до победы», — написал Джапаридзе.



Министерство финансов США ввело финансовые санкции в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.







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