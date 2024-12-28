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Депутат Европарламента: Мы полностью осознаем, что выборы в Грузии были украдены и сфальсифицированы под влиянием России


28.12.2024   14:34


Мы полностью осознаем, что выборы в Грузии были украдены и сфальсифицированы под влиянием России, - указанное заявление в Тбилиси в беседе с журналистами сделал депутат Европейского парламента от Польши Михал Ваврикевич.

«Мы находимся здесь в соответствии с резолюцией Европейского парламента, поддерживающей грузинское общество в его стремлении к свободе, членству в Евросоюзе и трансатлантическом мире. Мы полностью осознаем, что выборы в Грузии были украдены и сфальсифицированы под влиянием России, поэтому мы полностью поддерживаем оппозицию в организации свободных и беспристрастных выборов в будущем, а также поддерживаем Саломе Зурабишвили, как единственного легитимного президента в Грузии», - заявил Ваврикевич.

Он также прокомментировал введение США санкций в отношении Бидзины Иванишвили и отметил, что приветствует указанное решение.


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