

Депутат Европарламента: Мы полностью осознаем, что выборы в Грузии были украдены и сфальсифицированы под влиянием России

28.12.2024 14:34





Мы полностью осознаем, что выборы в Грузии были украдены и сфальсифицированы под влиянием России, - указанное заявление в Тбилиси в беседе с журналистами сделал депутат Европейского парламента от Польши Михал Ваврикевич.



«Мы находимся здесь в соответствии с резолюцией Европейского парламента, поддерживающей грузинское общество в его стремлении к свободе, членству в Евросоюзе и трансатлантическом мире. Мы полностью осознаем, что выборы в Грузии были украдены и сфальсифицированы под влиянием России, поэтому мы полностью поддерживаем оппозицию в организации свободных и беспристрастных выборов в будущем, а также поддерживаем Саломе Зурабишвили, как единственного легитимного президента в Грузии», - заявил Ваврикевич.



Он также прокомментировал введение США санкций в отношении Бидзины Иванишвили и отметил, что приветствует указанное решение.





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