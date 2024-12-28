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Дайнюс Жалимас: Мы полностью разделяем позицию о том, что парламентские выборы в Грузии нелегитимны
28.12.2024 14:50
Мы полностью разделяем позицию о том, что парламентские выборы нелегитимны, нынешний парламент также нелегитимен, и поддерживаем президента Саломе Зурабишвили, - указанное заявление в Тбилиси в беседе с журналистами сделал депутат Европейского парламента от Литвы Дайнюс Жалимас.
«Мы обсудили возможные пути взаимоотношений с гражданским обществом и грузинскими демократическими силами. Мы также полностью разделяем позицию о том, что парламентские выборы нелегитимны, нынешний парламент также нелегитимен, и полностью поддерживаем законное право президента Грузии Саломе Зурабишвили занимать указанную должность, как единственный легитимный институт, представляющий грузинский народ. Разумеется, вопросов для обсуждения много, как мы будем сотрудничать в будущем, каким образом будем содействовать неизбежному решению о назначении новых выборов, которые должны пройти под настоящим, реальным международным контролем и соответствовать всем европейским стандартам избирательных принципов», - заявил Жалимас.
Он также ответил на вопрос о введении США санкций в отношении Бидзины Иванишвили.
«Как вы знаете, к сожалению, в Евросоюзе принятие решения зависит от единодушия, и, думаю, это займет время, но это неизбежно, особенно после вчерашнего решения правительства США», - заявил депутат Европейского парламента.
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