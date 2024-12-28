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Президент Грузии присоединилась к «Цепи единства»
28.12.2024 15:27
К мосту Саарбрюккена прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Здесь сегодня проходит акция «Цепь единства». В ней участвуют жители разных городов Грузии и не только, акция пройдет и около сорока городах разных стран мира.
В живой цепочке участвуют представители разных сфер и люди, выступающие против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.
В столице «Цепь единства» пройдет от моста Метехи до моста Вахушти.
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