

Президент Грузии присоединилась к «Цепи единства»

28.12.2024 15:27





К мосту Саарбрюккена прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Здесь сегодня проходит акция «Цепь единства». В ней участвуют жители разных городов Грузии и не только, акция пройдет и около сорока городах разных стран мира.



В живой цепочке участвуют представители разных сфер и люди, выступающие против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.



В столице «Цепь единства» пройдет от моста Метехи до моста Вахушти.





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