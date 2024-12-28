

Сотрудница «Атлантического совета»: Иванишвили — агент российской разведки действует не в одиночку

28.12.2024 15:28





Сотрудница «Атлантического совета» Это Бузиашвили комментирует введение Соединенными штатами санкций против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. В социальной сети Facebook она пишет:



«Бывший архитектор политики санкций Госдепартамента США Дэниел Фрид объяснил, что «США ввели санкции в отношении Иванишвили на основании указа, который направлен против российских агентов».



На основании этого же указа в 2023 году США ввели санкции против бывшего генерального прокурора и члена близкого окружения Иванишвили Отара Парцхаладзе. Парцхаладзе подвергся санкциям из-за распространения пагубного влияния России на Грузию. В частности, как выяснилось, Парцхаладзе вместе с ФСБ пытался повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.



Когда «правитель» страны разоблачается как актив иностранной разведки, первый вопрос, который возникает, заключается в том, действовал ли он в одиночку. Очень маловероятно, что «старший человек» будет работать изолированно, в одиночку. Кроме того, мы уже знаем, что Парцхаладзе также является российским агентом.



Для эффективного шпионажа обычно требуется совместная сеть для сбора информации, общения и выполнения тайных действий.



В таком случае сложный характер шпионажа требует скоординированных усилий на различных уровнях власти. Человеку, даже самому высшему должностному лицу, будет сложно получить доступ к любой желаемой информации без помощи сообщников.



Поддержка со стороны других должностных лиц обычно требуется в следующих областях:



- Доступ к разнообразной информации: разные должностные лица имеют доступ к разным данным. Сеть необходима для обеспечения комплексного сбора разведывательной информации;

- Содействие тайным коммуникациям: поддержание секретности коммуникаций часто требует привлечения людей, владеющих тайными методами;

- Проведение сложных операций: выполнение иностранных директив может включать в себя множество аспектов управления, что обычно требует сотрудничества людей и, следовательно, существования сети.



Если мы уже знаем, что Иванишвили и Парцхаладзе были разоблачены как агенты российской разведки, весьма вероятно, что они действуют не в одиночку. Если они действуют не в одиночку, мы говорим о российской разведывательной сети, которая управляет Грузией.



Наши западные друзья санкциями показали нам, что они стоят рядом с грузинским народом, на страже свободы и демократии. Это отличная поддержка. Остальное было и предстоит сделать нам. Протест и сопротивление до конца», — написала Это Бузиашвили.



Источник: SOVA

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