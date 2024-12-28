

В «Институте Маккейна» назвали наивными надежды «Грузинской мечты» на Дональда Трампа

28.12.2024 15:55





Старший директор программ глобальной демократии «Института Маккейна» Лора Торнтон назвала неуместными и наивными надежды «Грузинской мечты» на администрацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.





««Грузинская мечта» немного наивна в своих предположениях о том, что администрация Трампа придет и как-то их спасет. Этого попросту не произойдет. Если посмотреть на заявления, сделанные республиканцами в Конгрессе за последнее время, они делают более громкие заявления, чем демократы… Ожидания грузинского правительства очень неуместные», — сказала Торнтон в интервью грузинской службе «Голоса Америки».



По ее словам, движение «Грузинской мечты» в автократическом направлении – «один из немногих вопросов, по которому республиканцы и демократы соглашаются».



Торнтон добавила, что помимо российского влияния, США беспокоят и тесные связи «Грузинской мечты» с Тегераном и Пекином. Она добавила, что ни демократам, ни республиканцам не могло понравится участие грузинского премьера Ираклий Кобахидзе участвовал в похоронах президента Ирана, где скандировали «Смерть Америке».



«Во время моего последнего визита в Грузию несколько недель назад меня удивило, что даже этнические азербайджанцы в Марнеули говорят о том, какое влияние Иран оказывает не только с точки зрения поддержки бизнеса, школ и других учреждений, как это было раньше, но и в распространении посланий, которые соответствуют месседжам кампании «Грузинской мечты».



Это антизападные, анти-ЛГБТ послания, нарративы о войне и мире, нелиберальные ценности и многое другое. Это не только Россия и Китай, но и Иран, часть автократов. И я думаю, важно, чтобы люди в нашей политической системе — здесь, в Америке, уже это поняли», — говорит Торнтон.



В правительстве «Грузинской мечты» неоднократно высказывали уверенность в том, что Трамп с его политикой «Америка прежде всего» отнесется к ним более лояльно, нежели администрация Джо Байдена. Новый президент, полагают в партии, будет сосредоточен на укреплении экономических и политических связей с Грузией, поможет ослабить международное давление и санкции.



На фоне резкой критики со стороны единомышленников Трампа в Конгрессе лидеры партии власти стали называть условием перезагрузки отношений Тбилиси и Вашингтона деолигархизацию США и победу над Deep State (глубинное государство).



Источник: Новости - Грузия

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