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Михаэль Ротт: Грузинским борцам за свободу мы нужны сегодня!
28.12.2024 15:56
В конце концов, когда мы возьмем на себя больше ответственности за мир и безопасность на континенте? – об на своей странице в социальной сети Х пишет председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Ротт.
«В конце концов, когда мы возьмем на себя больше ответственности за мир и безопасность на континенте? Пока Евросоюз и страны-члены колеблются, США принимают меры против нападок на свободу и демократию в Грузии! Спасибо США! Грузинским борцам за свободу мы нужны сегодня!» – пишет Ротт.
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