

Путин извинился перед Алиевым за инцидент с азербайджанским самолетом

28.12.2024 18:34





Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение 25 ноября вблизи Актау, характер ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства.



Пресс-служба президента Азербайджана в субботу сообщила о телефонном разговоре президентов двух стран.



"Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с инцидентом с азербайджанским самолетом в воздушном пространстве РФ. В ходе телефонного разговора Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическим инцидентом, произошедшим 25 декабря с пассажирским самолетом "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшим рейс по маршруту Баку-Грозный, который подвергся внешнему физико-техническому воздействию в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в сообщении.



Алиев со своей стороны отметил, что пассажирский самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане



"Только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку".



В ходе разговора главы государств обсудили "необходимость серьезного и всестороннего расследования всех обстоятельств этой трагедии и привлечения виновных к ответственности".



Интерфакс

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





