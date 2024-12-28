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Французский депутат призывает лишить Бидзину Иванишвили ордена Почетного легиона
28.12.2024 19:29
Французский депутат Констанс Ле Грип обратилась к министру юстиции Франции с просьбой рассмотреть вопрос о лишении основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили ордена Почетного легиона (Ordre national de la Légion d'honneur).
"Иванишвили предъявляют обвинения в поддержке авторитарного режима и установлении пророссийских связей с Россией.
Французский депутат обратилась к правительству с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Иванишвили этого ордена и учесть, что действия, не соответствующие понятию чести, могут привести к потере того или иного почетного звания.
Члены ассоциации "Géorgie vue de France" выражают благодарность депутату Констанс Ле Грип, за ее поддержку демократических и европейских ценностей грузинского народа," - говорится в сообщении Géorgie vue de France
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Бидзину Иванишвили медалью Кавалера ордена Почетного легиона в январе 2021 года, это высшая награда Франции.
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