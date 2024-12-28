

Джо Уилсон готовит закон, который о запрете признавать незаконный диктаторский режим в Грузии

28.12.2024 23:49





Председатель Хельсинкской комиссии США, автор MEGOBARI Act, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон на своей странице в социальной сети Х сообщил, что на следующей неделе представит конгрессу закон, который «запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии».



«На следующей неделе я внесу «Акт о непризнании грузинского кошмара», который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и признает Саломе Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы», - пишет Джо Уилсон.



Ранее американский политик пригласил действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа.



Заседание нового Конгресса США, в котором большинство мест займут представители Республиканской партии, пройдет 3 января.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





