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Джо Уилсон готовит закон, который о запрете признавать незаконный диктаторский режим в Грузии


28.12.2024   23:49


Председатель Хельсинкской комиссии США, автор MEGOBARI Act, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон на своей странице в социальной сети Х сообщил, что на следующей неделе представит конгрессу закон, который «запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии».

«На следующей неделе я внесу «Акт о непризнании грузинского кошмара», который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и признает Саломе Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы», - пишет Джо Уилсон.

Ранее американский политик пригласил действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа.

Заседание нового Конгресса США, в котором большинство мест займут представители Республиканской партии, пройдет 3 января.


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