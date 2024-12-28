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Джо Уилсон готовит закон, который о запрете признавать незаконный диктаторский режим в Грузии
28.12.2024 23:49
Председатель Хельсинкской комиссии США, автор MEGOBARI Act, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон на своей странице в социальной сети Х сообщил, что на следующей неделе представит конгрессу закон, который «запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии».
«На следующей неделе я внесу «Акт о непризнании грузинского кошмара», который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и признает Саломе Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы», - пишет Джо Уилсон.
Ранее американский политик пригласил действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа.
Заседание нового Конгресса США, в котором большинство мест займут представители Республиканской партии, пройдет 3 января.
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