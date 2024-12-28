

Президент Зурабишвили объявит о своих дальнейших планах завтра утром

28.12.2024 23:51





Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что в воскресенье, в 10 утра, сделает заявление о своих дальнейших планах.



Это произойдет за час до начала церемонии инаугурации Михаила Кавелашвили, которого «Грузинская мечта» через Коллегию выборщиков утвердила новым президентом Грузии.



Ранее премьер Кобахидзе заявил, что если Зурабишвили откажется покинуть резиденцию на Атонели 29 декабря, ее выведут оттуда «силой» и «переведут в исправительное учреждение».



Зурабишвили сказала, что сегодня ночью остается в резиденции до Дворце Орбелиани. Согласится ли она с предложением оппозиции не освобождать резиденцию в дальнейшем, станет известно завтра.



«Приветствую из Дворца Орбелиани. Я здесь, я буду здесь, здесь же проведу ночь. Завтра, в 10 часов утра, я жду вас у Дворца Орбелиани и отсюда скажу, каким будет завтрашний день, скажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы», — обратилась Зурабишвили к участникам акций протестов.





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