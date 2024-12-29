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Экс-чиновник МВД — о насилии 5 июля: было сказано, что этот вопрос обсудили с Джагмаидзе
29.12.2024 09:32
Ираклий Шаишмелашвили, бывший глава Управления оперативного планирования Департамента особых поручений (ДОП) МВД Грузии, утверждает, что 5 июля 2021 года полиция действовала по согласованию с пресс-секретарем Патриархии Грузи Андрией Джагмаидзе.
Но что именно подразумевается под «действиями» и о чем именно была достигнута договоренность с представителем Патриархии, он не озвучил.
Шаишмелашвили заявляет, что о коммуникации с Джагмаидзе ему сообщил замглавы МВД Грузии Шалва Бедоидзе, и план, который был разработан в ДОП, не был приведен в действие из-за этого аргумента. Он пояснил, что в том количестве, о котором было заявлено ранее, на конкретных местах не были дислоцированы представители спецподразделения.
«…Нам сказали, что ситуация согласована с Андрией Джагмаидзе и все будет так, как должно быть. Мы изменили расположение подразделений. Это решение принимал Шалва Бедоидзе, заместитель министра внутренних дел. Именно Бедоидзе сказал, что эту тему прошли с Джагмаидзе.
Когда нам уже позвонили, чтобы мы включились в выполнение задачи, то там находящийся ресурс им физически численно не хватил, и через 10-15 минут произошло то, что произошло. К сожалению, когда наши подразделения прибыли, они все уже были избиты», — заявил Шаишмелашвили.
На обвинения экс-чиновника МВД Грузии пресс-секретарь Патриархии ответил в сети Facebook:
«Журналисты пишут по поводу сюжета, показанного на TV Pirveli. Я не могу ответить сейчас, мне предстоит спланировать и помешать завтрашнему развертыванию подразделений спецназа в соответствующих ведомствах».
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