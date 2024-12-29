

Президент Эстонии: Поддерживаю европейские устремления народа Грузии

29.12.2024 09:32





Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что выразил поддержку народу Грузии в его стремлении стать членом ЕС во время телефонной беседы с президентом Саломе Зурабишвили.



«Позвонил президенту Саломе Зурабишвили, чтобы еще раз подтвердить поддержку европейских устремлений народа Грузии. Для будущего Грузии необходимо, чтобы власти нашли пути восстановления доверия к демократическим процессам. Решительно осуждаем насилие против мирных протестующих и угрозы в адрес президента», — пишет политик.



Напомним, 14 декабря коллегия выборщиков в парламенте Грузии избрала на должность шестого президента экс-футболиста, который не имеет диплома о высшем образовании, Михаила Кавелашвили. Его инаугурация состоится 29 декабря в парламенте Грузии, также согласно Конституции страны. У президента Саломе Зурабишвили срок полномочий завершился 16 декабря, а 29 декабря она должна будет покинуть резиденцию президента Грузии — Дворец Орбелиани на улице Атонели.



Однако часть оппозиции призывает ее «закрепиться» в здании и не покидать его, поскольку сама Зурабишвили и оппоненты власти считают ее единственно легитимным государственным институтом Грузии, не признавая результаты парламентских выборов 26 октября, в которых, согласно данным ЦИК страны, победу одержала партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».



Добавим также, что 26 декабря ЦИК Грузии распространил заявление, где говорится, что по итогам парламентских выборов финансирование получат 6 политических объединений. От финансирования отказалась только коалиция «За перемены» (Гварамия-Мелия-Джапаридзе-Хоштария). ЦИК подчеркивает, что согласно законодательству, от финансирования, полученного по итогам парламентских выборов, партии могли отказаться до 18 часов 26 декабря.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что таким образом три оппозиционные партии из 4-х, которые преодолели избирательный барьер, но отказываются входить в парламент, не зафиксировав свой отказ в финансировании до указанного ЦИК времени, таким образом «признали легитимность» парламентских выборов 26 октября 2024 года.



СОВА

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