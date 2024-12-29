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В Конгрессе США инициируют акт о непризнании правительства «Грузинской мечты»
29.12.2024 09:33
В Конгрессе США в ближайшие дни будет инициирован законодательный акт о непризнании правительства «Грузинской мечты». Об этом сообщил председатель Хельсинской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
«На следующей неделе я представлю «Акт о непризнании грузинского кошмара», который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии», — написал Уилсон в соцсети Х.
По его словам, законопроект предложит признавать действующего президента Саломе Зурабишвили «единственным законным лидером Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы».
Полномочия Саломе Зурабишвили истекут 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили. Шестым президентом страны его избрали депутаты «Грузинской мечты». До сих пор Кавелашвили не получал поздравлений с избранием из США и европейских стран.
Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку. Она считает парламент нелегитимным, а выборы Кавелашвили назвала «насмешкой над демократией».
Оппозиционные партии также бойкотируют парламент, собравшийся по итогам выборов 26 октября. Они подтвердили, что продолжат считать Зурабишвили единственным законным представителем власти, пока в стране не проведут новые парламентские выборы.
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