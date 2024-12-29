

Экс-чиновник МВД: Происходящее в Грузии — гибридная война России

29.12.2024 09:33





Ираклий Шаишмелашвили, бывший глава Управления оперативного планирования МВД Грузии, заявил, что происходящие в Грузии события являются частью гибридной войны, которую ведет Россия.



Он отметил, что партия «Грузинская мечта» ничего не противопоставляет гибридной войне и вместо этого отравляет общество дезинформацией и ложью.



«К сожалению, сегодняшняя власть никак не противостоит этой гибридной борьбе и войне, <более того> отравляет общество дезинформацией и ложью, включая своих избирателей.



Информационное поле полностью загрязнено, они абсолютно лживы, что завтра я могу проснуться, и окажется, что я прорыл тоннель из <района> Ортачала в Помпеи», — заявил он.



Шаишмелашвили покинул Грузию со своей семьей несколько дней назад. По его словам, после ухода с должности членам семьи, включая несовершеннолетнего ребенка, угрожали ликвидацией. И это было достаточным поводом задуматься о том, чтобы покинуть страну.



«В последний день, когда я собирался уходить, я оставил <в МВД> все — ключи, ID-карту, автомобиль… Один из заместителей Хареба (Звиад Харазишвили, глава Департамента особых поручений, которого санкционировали США — ред.) вошел и попытался спровоцировать <меня>… И мне, и членам моей семьи угрожали ликвидацией… <говорил> что они могут все», — утверждает Шаишмелашвили.



Напомним, Ираклий Шаишмелашвили, бывший глава Управления оперативного планирования МВД Грузии, недавно покинул страну вместе с семьей, но обещал, что вернется. Он написал рапорт, в котором указал причину увольнения — «семейные обстоятельства».



Шаишмелашвили позже отметил, что ему «представится возможность достойно отблагодарить» президента Грузии Саломе Зурабишвили и посольство США, страницы которых он отметил в соцсети, за проявленное уважение (предположительно, за содействие в отъезде из Грузии — ред.)».



Источник: СОВА

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