

Оппозиция призвала международное сообщество не признавать легитимность Кавелашвили

29.12.2024 09:34





Основные оппозиционные партии Грузии призвали международное сообщество не признавать легитимность парламента, правительства и президента «Грузинской мечты».



«Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «Единство – Национальное движение» и «Гахария за Грузию» распространили совместное обращение. В нем они повторили, что считают итоги парламентских выборов 26 октября сфальсифицированными и неотражающими волю грузинского народа.



«Призываем воздержаться от признания самозваного режима «Грузинской мечты» как легитимного правительства Грузии; воздержаться от признания, в любой форме, легитимности парламента, собравшегося 25 ноября, президента и министров, утвержденных этим самопровозглашенным парламентом», — говорится в обращении.



Международному сообществу предлагают упоминать «Грузинскую мечту» как «самозваный режим, узурпировавший волю народа Грузии». А единственным легитимным представителем власти Грузии признать действующего президента Саломе Зурабишвили.



Другие предложения:



введение санкций;

инициирование международных расследований репрессий, фактов незаконных задержаний и пыток на протестных акциях;

политическая изоляция;

прекращение любой финансовой поддержки «Грузинской мечты»;

отзыв из Грузии послов и дипломатических представителей;

призывы к новым выборам и освобождению задержанных демонстрантов;

принятие резолюций по Грузии;

поддержка гражданского общества в Грузии.

Все оппозиционные партии бойкотируют парламент после октябрьских выборов. Согласно официальным результатам, «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Оппозиции не признает результаты, настаивая, что выборы были сфальсифицированы.



Полномочия действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили заканчиваются 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили. 14 декабря коллегия, укомплектованная депутатами «Грузинской мечты», избрала его шестым президентом страны.



Зурабишвили заявила, что не собирается складывать полномочия. Она считает парламент нелегитимным, а выборы Кавелашвили назвала «насмешкой над демократией».



Оппозиционные партии подтвердили, что продолжат считать Зурабишвили законным президентом даже после инаугурации Кавелашвили. В течение всей прошлой недели совместно с президентом они работали над документом, в котором будут определены условия проведения новых парламентских выборов.



Оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в «Грузинской мечте» пригрозили ей тюрьмой, если президент откажется покидать пост или попытается распустить парламент.





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