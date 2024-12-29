

Один из арестованных участников акции Резо Кикнадзе голодает уже 12 дней

29.12.2024 09:40





Один из арестованных участников акции Резо Кикнадзе пишет из тюрьмы, что голодает уже 12 дней, кроме него также голодают и другие незаконно заключенные:



«Я все еще незаконно заключен. В общей сложности я голодаю более 280 часов, и другие тоже голодают.

Я скучаю по всем вам и не прекращайте борьбу!».



Мама Резо рассказала, что его заставляли заявить, что Резо кто-то финансировал для участия в акциях.



На видео, его мама говорит, что гордится сыном и показывает какой Резо крутой и образованный парень: гора дипломов и медалей за школу, университет и спорт.



26-летний Реваз Кикнадзе был арестован на проевропейских митингах. Ему дали два месяца предварительного заключения. Следствие обвиняет Реваза в организации, руководстве и участии в групповом насилии.

Сам Реваз утверждает, что он невиновен и что полиция вынуждала дать ложные показания.

В знак протеста против этого он объявил голодовку.



RadioTavisupleba опубликовала его письма из тюрьмы, точнее это больше похоже на дневник, он рассказал, что один из арестованных на митинге и в его камере – украинец, которого зовут Антон.

Они учат друг друга языку.



Еще он рассказывает, что в тюрьме «банный день», когда можно помыться только в четверг и воскресенье, и эти дни они любят больше всего.



О выборах футболиста Кавелашвили Резо написал: «Добро пожаловать в мир Оруэлла 1984, где насильника называют правоохранителем, а патриота - преступником».



Мама Резо Кикнадзе также объявила голодовку.



С 28 ноября по сегодняшний день более 40 демонстрантов были арестованы по уголовным обвинениям, включая организацию и участие в групповом насилии, а также нападение на полицейского. Среди них студенты, актеры, члены политических партий, врачи, ведущие, активисты. Все они были заключены под стражу по решению суда. Все эти дела будут рассмотрены судом не раньше января следующего года.





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