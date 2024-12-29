

Церемония инаугурации нового президента «Грузинской мечты» пройдет в парламенте

29.12.2024 10:08





Инаугурация нового президента «Грузинской мечты» пройдет в парламенте Грузии в воскресенье, церемония начнется в 11:00, на фоне акции протеста.



Перед парламентом с утра собирается акция под названием «Красная карточка Кавелашвили». Одновременно готовится сделать заявление о своих дальнейших планах не признающая парламент, правительство и нового президента «Грузинской мечты» пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



14 декабря коллегия, укомплектованная депутатами «Грузинской мечты», избрала Кавелашвили шестым президентом страны.



Церемония инаугурации начнется в 11 утра по местному времени и продлится всего 40 минут. Кавелашвили принесет присягу в сессионном зале. Раньше инаугурации президентов проходили только во дворе законодательного органа.



На церемонию не пригласили ни иностранных послов, ни зарубежных гостей. Присутствовать будут только депутаты, члены правительства, представители Грузинской православной церкви, а также конституционных органов.



Клятву Кавелашвили принесет на специально напечатанном экземпляре Конституции.



Сессионный зал неспособен вместить военный оркестр. Государственный гимн на церемонии исполнят хор Свято-Троицкого собора и ансамбль «Мартве» под руководством Свимона Джангулашвили.



Меры безопасности в парламенте усилили. 29 декабря будет действовать желтый уровень тревоги. Вход в законодательный орган ограничат. Аккредитованным журналистам разрешат включения из огражденного медиа-пространства.



Новости-Грузия

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