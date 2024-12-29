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Джо Уилсон: Америка поддерживает единственного легитимного грузинского лидера, Саломе Зурабишвили и грузинский народ
29.12.2024 10:46
Американский конгрессмен и председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон в очередной раз заявил о поддержке президента Грузии Саломе Зурабишвили и грузинского народа.
По его словам, суверенитет не продается, и свободная воля народа победит.
„Америка поддерживает единственного легитимного грузинского лидера, Саломе Зурабишвили и грузинский народ, которые требуют проведения свободных и справедливых выборов, отвергают фиктивную инсталляцию марионеточных режимов. Суверенитет не продается, и свободная воля народа победит “, - пишет в социальной сети Джо Уилсон.
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