

Папуашвили: Зурабишвили не получала в наследство резиденцию президента Грузии

29.12.2024 10:48





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили надеется, что пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, в день инаугурации избранного выборщиками президентом Михаила Кавелашвили, советники посоветуют беспрепятственно покинуть резиденцию — Дворец Орбелиани и «не идти против грузинского народа».



Он напомнил, что Зурабишвили не унаследовала здание Дворца Орбелиани на улице Атонели, «независимо от того, как часто она говорит о своих предках».



«Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что, в конце концов, ее советники, у которых еще остался здравый смысл, дадут ей соответствующий совет, чтобы не идти против грузинского народа.



Это здание не досталось ей по наследству, вне зависимости от того, как часто она говорит о своих предках. Это здание принадлежит грузинскому народу и президенту грузинского народа.



Поэтому я ожидаю, что советники, которые дают ей направления, во всяком случае будут учитывать, что они не пойдут против грузинского народа», — заявил председатель парламента Грузии.



Касательно заявлений представителей оппозиционной партии о том, что Саломе Зурабишвили снова станет президентом, Шалва Папуашвили отмечает, что это «показывает лицемерие оппозиции».



«Это показывает лицемерие оппозиции. Насколько я знаю, их бессменным президентом является Михаил Саакашвили, и теперь, если госпожа Саломе также станет <президентом в их сердце>, это их проблема. Получается, что у них тоже будет 2 президента…», — сказал Папуашвили.



В ночь на 29 декабря пресс-служба парламента Грузии распространила кадры подготовки к инаугурации Михаила Кавелашвили, которая 29 декабря состоится в 11 часов. На церемонию не приглашены ни послы, ни другие зарубежные гости. В зале заседаний будут присутствовать только депутаты «Грузинской мечты», члены правительства и духовенство.



По словам Шалвы Папуашвили, после инаугурации Кавелашвили будет работать во Дворце Орбелиани, резиденции президента Грузии, которую Саломе Зурабишвили к этому моменту не покинула.



Между тем, у резиденции на улице Атонели собрались граждане Грузии, которые ждут, каким будет дальнейший план действий Зурабишвили и оппонентов «Грузинской мечты».



«Руки прочь от мадам президента!» — читаем на одном из баннеров протестующих.





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