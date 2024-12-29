

Мдинарадзе: Не исключаю, что и Маргвелашвили прикажут выполнить «преступное» задание

29.12.2024 11:25





Парламентский лидер партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе не исключил, что определенные силы поручат четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили сделать что-то такое, из-за чего властям придется его задержать.



«Похоже, некоторым очень хочется, чтобы в тюрьме сидел не один президент, а два-три», — отметил он.



Мдинарадзе отметил и возможность ареста пятого президента Саломе Зурабишвили, о чем ранее уже говорили в «Грузинской мечте». Это может последовать за ее решением «незаконно занять» резиденцию главы государства – Дворец Орбелиани, что, по мнению политика, стало бы провокацией со стороны Зурабишвили.



«Если говорить чуть серьезнее, то я не исключаю, что Маргвелашвили прикажут что-то сделать, чтобы он был привлечен к уголовной ответственности и задержан.



<…> Они спрашивают по этой теме, мол, что произойдет, если Саломе Зурабишвили незаконно займет резиденцию президента. Что должно произойти? То, что произойдет в таком случае с любым человеком, который не имеет права находиться в определенном месте <…>. Даже в вопросе читается провокация. Конечно, это будет провокацией, если Саломе Зурабишвили будет поставлена задача таким образом, что ее заинтересованность в выполнении задачи превысит ее собственную ответственность. Вероятность этого велика, но я не думаю», — заявил Мдинарадзе.



Третий президент – Михаил Саакашвили – уже больше трех лет находится в статусе заключенного.



Источник: СОВА

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