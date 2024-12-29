

Зурабишвили: Отсюда я выйду вместе с вами и буду вместе с вами – С собой я забираю легитимность

29.12.2024 11:26





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, она покидает дворец Орбелиани (резиденцию президента).



„Отсюда я выйду вместе с вами и буду вместе с вами, - с такими словами президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам, собравшимся у резиденции.



По словам Зурабишвили, она остается верна грузинскому народу.



“В первую очередь, хочу выразить все огромную благодарность за то, что сегодня мы стоим здесь, по ту сторону - пустота, по эту - общество, там – они закрыты, мы здесь – на улице, так как ничего не боимся, в том числе и решеток. Я хочу сказать и отчитаться перед вами - 6 лет назад я принесла присягу на Конституции, но более этого на верность стране и на верность народу, поэтому я сегодня здесь, и эту верность не изменить, буду я во дворце или за его пределами. Отсюда я выйду вместе с вами и буду вместе с вами.



С собой я забираю легитимность, с собой забираю флаг, с собой забираю то, что называется вашим доверием. Этот дворец мы должны вернуть Орбелиани, он – их, его у них отняли, и он всегда будет принадлежать им“,- заявила Зурабишвили.





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