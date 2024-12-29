

Кобахидзе: Гражданка Зурабишвили больше не представляет никакого интереса

29.12.2024 12:41





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что избранный «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили будет «очень достойным президентом».



По его словам, основания для легитимности нового главы государства является исход парламентских выборов, на которых «Мечта» получила больше миллиона голосов.



Что касается Зурабишвили, по словам Кобахидзе, в последние годы она была «президентом меньшинства».



«Гражданка Зурабишвили больше не представляет никакого интереса ни с какой точки зрения. До этого она фактически и реально была президентом «Нацдвижения», а не Грузии».





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