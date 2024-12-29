

Папуашвили: C сегодняшней церемонией вступает в полную силу новая редакция Конституции Грузии

29.12.2024 12:42





Сегодня исторический день. Во Дворце Парламента Грузии, в стенах этого исторического зала, где была провозглашена независимость Грузии и подписана Декларация независимости. Здесь, где принес присягу первый президент Грузии, мы проводим церемонию инаугурации шестого президента Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на церемонии инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, с сегодняшней церемонией вступает в полную силу новая редакция Конституции Грузии и устанавливается парламентская республика, что должно еще больше укрепить принцип разделения властей и демократические основы нашей страны.



«С сегодняшнего дня у Грузии будет президент, который будет защищать истинную волю народа и Конституцию! С сегодняшнего дня у Грузии будет президент, который будет стоять на страже национальных ценностей и интересов! Хотел бы пожелать господину Михаилу Кавелашвили успехов в выполнении своей почетной миссии» — сказал председатель парламента.





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