

«Санкции против представителей «мечты» в ЕС — лишь вопрос времени» — литовский евродепутат

29.12.2024 12:45





28 декабря 2024 года в Тбилиси литовский евродепутат Дайнюс Жалимас заявил, что введение санкций Европейским Союзом против ответственных лиц из партии «Грузинская мечта» — лишь вопрос времени.



«Для принятия решений в ЕС требуется единство. К сожалению, как это часто бывает в вопросах, касающихся Украины и Грузии, процесс займет некоторое время. Однако на мой взгляд, это неизбежно, особенно на фоне уже принятых решений Соединенных Штатов», — отметил Жалимас.



Жалимас, вместе с польским евродепутатом Михалом Вавжикевичем, встретился с проевропейскими оппозиционными партиями Грузии. В ходе встречи он выразил поддержку требованию о проведении новых парламентских выборов:



— «Мы солидарны с гражданским обществом и демократическими силами Грузии. Мы полностью разделяем позицию, что парламентские выборы были нелегитимными, как и действующий парламент. Единственным легитимным институтом, представляющим народ Грузии, является президент Саломе Зурабишвили, и мы поддерживаем её законное право оставаться на своём посту».



Евродепутат подчеркнул необходимость проведения новых выборов под международным наблюдением и в соответствии с международными стандартами:



— «Мы обсуждаем, как сотрудничать в будущем и способствовать принятию неизбежного решения о новых выборах. Эти выборы должны быть справедливыми, проводиться под реальным международным надзором и соответствовать всем стандартам».



Заявление Жалимаса прозвучало на фоне массовых проевропейских протестов, продолжающихся уже 31 день после решения партии «Грузинская мечта» приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года. Протесты охватили Тбилиси и другие города, выражая общественное недовольство решением властей.



29 декабря партия «Грузинская мечта» планирует инаугурацию Михаила Кавелашвили, что может ещё больше усилить напряженность на фоне продолжающихся протестов.





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