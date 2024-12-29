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Часть граждан переместилась от дворца Орбелиани к зданию парламента Грузии – Они скандируют: „Русские!“ Русские!“


29.12.2024   12:54


Часть граждан переместилась от дворца Орбелиани к зданию парламента Грузии.

Они скандируют: „Русские!“ Русские!“.

В эти минуты проспект Руставели уже перекрыт.

Вместе с тем, на улицах Чичинадзе и Читадзе, прилегающих к зданию законодательного органа, выставлены полицейские кордоны, напротив них стоят митингующие.


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