

Часть граждан переместилась от дворца Орбелиани к зданию парламента Грузии – Они скандируют: „Русские!“ Русские!“

29.12.2024 12:54





Часть граждан переместилась от дворца Орбелиани к зданию парламента Грузии.



Они скандируют: „Русские!“ Русские!“.



В эти минуты проспект Руставели уже перекрыт.



Вместе с тем, на улицах Чичинадзе и Читадзе, прилегающих к зданию законодательного органа, выставлены полицейские кордоны, напротив них стоят митингующие.





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