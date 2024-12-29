

Премьер: Выступления 1000 человек не могут перевесить решение более 1 120 000 избирателей

29.12.2024 12:55





Ежедневно собирается 1 000 человек, это означает, что это актив партий и НПО, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, выступления 1000 человек не могут перевесить решение более 1 120 000 избирателей.



„Ежедневно собирается 1 000 человек. Это означает, что это актив партий и НПО, естественно, и они имеют демократическое право на выражение, исходя из этого, власти от начала до конца предоставляют им эту возможность, однако, выступления 1000 человек не могут перевесить решение более 1 120 000 избирателей. Указанным же решением является то, что „Грузинская мечта" в течение следующих 4 лет продолжает управление государством", - заявил премьер.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





