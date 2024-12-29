

Участники акции протеста у здания парламента Грузии принесли с собой „красные карточки“

29.12.2024 12:55





Участники акции протеста у здания законодательного органа Грузии держат в руках красные листы, что, по их словам, означает “красную карточку” властям.



По заявлениям митингующих, они протестуют против „нелегитимного правительства“, они также скандируют: “Рабы!”, “Русские!”.



Также в знак протеста они стучат по железным ограждениям, установленным у входа в парламент.



На улицах Чичинадзе и Читадзе, прилегающих к зданию, выставлены полицейские кордоны, напротив них – находятся участники акции.



Центральный проспект города – перекрыт.





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