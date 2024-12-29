

Гитанас Науседа: На наполовину тайной церемонии состоялась инаугурация человека, избранного и признанного всего одной партией

29.12.2024 12:56





Очередной день в "традиционной" европейской демократии, где никто всерьез не воспринимает "партию мечты", и на наполовину тайной церемонии состоялась инаугурация человек, избранного и признанного лишь собственной партией, - об на своей странице в социальной сети Х пишет президент Литвы Гитанас Науседа.



Так президент Литвы отреагировал на сегодняшнюю инаугурацию Михаила Кавелашвили.



По его словам, Грузия должна найти или новое определение демократии или отказаться от парламента и президента в целом.





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