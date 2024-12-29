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Майя Санду: Молдова рядом с Грузией в борьбе за европейское будущее грузинского народа
29.12.2024 12:56
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала события в Грузии 29 декабря — инаугурацию Михаила Кавелашвили и решение пятого президента Саломе Зурабишвили покинуть резиденцию главы государства и продолжить борьбу вместе с протестующими гражданами Грузии.
Санду подчеркнула, что Молдова рядом с Грузией в борьбе за европейское будущее грузинского народа.
«Сегодня, как и прежде, мы поддерживаем народ Грузии в его борьбе за свободу, демократию и европейское будущее. Ваше мужество и решимость вдохновляют всех нас, и Молдова остается рядом с вами на этом общем пути», — пишет Санду.
Отметим, в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».
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