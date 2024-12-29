

Вашадзе: Наша борьба продолжается, и она завершится победой

29.12.2024 13:55





Борьба продолжается, и борьба обязательно завершится победой. В связи с сегодняшними решениями могут быть различные мнения, но мы продолжаем борьбу, - указанное заявление в беседе с агентством „Интерпрессньюс“ сделал один из лидеров партии “Стратегия Агмашенебели” Георгий Вашадзе.



По его словам, в итоге, в этой борьбе победу одержит грузинский народ.



“Мы считаем, что очень важно, чтобы протест продолжался. Это самое важное. Помимо этого, естественно, очень важными являются поездки в регионы и больше контактов с народом. Также поддержка наших западных партнеров. Мы видим, что протест приносит свои результаты, в связи с санкциями и другими шагами. Я считаю, что в итоге мы придем к победе.



Выйти [из дворца Орбелиани] – это позиция Саломе Зурабишвили, и я изначально говорил, что это решать только ей, а мы примем любое принятое ей решение”, - заявил Вашадзе.



Он также прокомментировал процесс инаугурации Михаила Кавелашвили и заявил, что указанный процесс - “цирк”.



“Процессы, проходящие в парламенте, являются цирком. Некая фальшивая церемония, проведенная в закрытой комнате, не имеющая никакой легитимной силы”, - заявил один из лидеров партии “Стратегия Агмашенебели”.





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