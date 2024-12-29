

Джапаридзе: Страна должна выйти из этого тяжелого кризиса, выход – новые выборы

29.12.2024 13:55





Мы уже представили [детали документа, необходимого для назначения новых выборов] и, соответственно, приняли в этом участие, сейчас над этим работают и другие, и мы сверим свои позиции, - указанное заявление сделал один из лидеров коалиции “Сильная Грузия” Бадри Джапаридзе.



По его словам, последние шаги Саломе Зурабишвили призваны снизить напряженность.



„Для того, чтобы был найден выход из того кризиса, в который ввергла страну “Грузинская мечта”, изначально был призыв к диалогу, который от правящей партии остался без ответа. Саломе Зурабишвили по-прежнему предпринимает шаги по снижению напряженности, что не было гражданского противостояния, а произошло примирение вокруг этой идеи. Страна должна выйти из этого тяжелого кризиса. Выход – новые выборы.



Любые решения, принятые нелегитимным парламентом, являются нелегитимными.



Мы уже представили [детали документа, необходимого для назначения новых выборов] и, соответственно, приняли в этом участие, сейчас над этим работают и другие, и мы сверим свои позиции”, - заявил один из лидеров коалиции “Сильная Грузия”.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





