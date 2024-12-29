

Глава МИД: Легитимацию президенту Грузии дает парламент страны

29.12.2024 13:56





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что именно парламент Грузии придает легитимацию президенту Грузии. Она уверенна, что вопросов о легитимности Кавелашвили на посту главы государства нет.



По ее словам, Михаил Кавелашвили избран в соответствии с Конституцией, в соответствии с конституционными нормами.



«Кавелашвили получил поздравления. Грузинский народ придает легитимность парламенту Грузии, и парламент Грузии обладает этой легитимностью. Парламент Грузии придает легитимность президенту Грузии. Он избран в соответствии с Конституцией, с соблюдением конституционных норм.



Никаких вопросов о легитимности нет. Международное признание требуется стране, и страна получила это признание. Соответственно, все процессы, происходящие в рамках Конституции Грузии, являются легитимными», — заявила Бочоришвили.



Отметим, в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».



Источник: СОВА

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