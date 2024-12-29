

Кавелашвили надеется на скорейшее восстановление территориальной целостности Грузии

29.12.2024 13:56





Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, который избран коллегией выборщиков, надеется на скорейшее восстановление территориальной целостности Грузии.



Он выразил уверенность в том, что очень скоро Грузия сможет «покончить с войной и продолжить многовековое сосуществование, основанное на традициях, взаимном уважении и любви – в единой и сильной Грузии».



Кавелашвили подчеркнул, что грузинский народ особенно страдает от ран, нанесенных противостоянием между абхазскими и осетинскими братьями и сестрами.



«Каждому из нас особенно больно от раны, нанесенной противостоянием негодяев и разлучившей нас с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, с которыми мы веками жили вместе, вместе творили историю Грузии, защищали нашу родину без врагов, писали истории о дружбе и любви. Мы создавали грузино-абхазские и грузино-осетинские семьи», — заявил Кавелашвили.



Напомним, во время избирательной кампании «Грузинской мечты» основатель партии и олигарх Бидзина Иванишвили говорил о необходимости извиниться перед осетинским народом, проживающим за чертой оккупации, за события 2008 года. Иванишвили заявлял, что «вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии может возникнуть в любой момент, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии».



Отметим, в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».



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