

Карл Бильдт: В Грузии режим после порочных выборов назначил президентом собственную марионетку

29.12.2024 15:15





В Грузии режим после своих порочных выборов назначил президентом собственную марионетку, а Саломе Зурабишвили получила политическую легитимацию народной поддержки, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по внешним отношениям Карл Бильдт.



„Решающая схватка в Грузии. Режим после своих порочных выборов назначил президентом собственную марионетку, а Саломе Зурабишвили получила политическую легитимацию народной поддержки и покинула пустую резиденцию“, - пишет Бильдт.





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