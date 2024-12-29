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Карл Бильдт: В Грузии режим после порочных выборов назначил президентом собственную марионетку


29.12.2024   15:15


В Грузии режим после своих порочных выборов назначил президентом собственную марионетку, а Саломе Зурабишвили получила политическую легитимацию народной поддержки, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по внешним отношениям Карл Бильдт.

„Решающая схватка в Грузии. Режим после своих порочных выборов назначил президентом собственную марионетку, а Саломе Зурабишвили получила политическую легитимацию народной поддержки и покинула пустую резиденцию“, - пишет Бильдт.


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