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Кавелашвили назначил Кетеван Квиникадзе главой администрации
29.12.2024 15:20
Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть международных партнеров страны, принял свое первое кадровое решение - назначил Кетеван Квиникадзе главой администрации президента, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Квиникадзе до сих пор занимала должность руководителя аппарата парламента Грузии. У нее есть опыт работы как в неправительственном, так и в государственном секторах.
С 2002 по 2009 год она работала вначале в неправительственной организации «Зеленая альтернатива», затем в «Ассоциации молодых юристов».
С 2010 года она работала в Национальном бюро по выполнению наказаний Министерства юстиции, а с 2011 года стала руководителем управления расследований Министерства финансов.
В парламенте Грузии она работает с 2019 года.
Руководителем администрации пятого президента Грузии, Саломе Зурабишвили, была Натия Сулава.
Инаугурация Михаила Кавелашвили состоялась сегодня, 29 декабря, в парламенте Грузии.
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